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Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Insurance

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Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Insurance
Lieve aumento per il comparto assicurativo dell'Area Euro, che si porta a 567,71 punti.
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