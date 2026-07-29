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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Insurance

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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Insurance
Vendite diffuse sul comparto assicurativo dell'Area Euro, che continua la giornata a 580,46 punti.
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