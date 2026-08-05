Fed, Kashkari: ora è il "momento di iniziare a muovere lentamente" i tassi al rialzo

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve di Minneapolis, Neel Kashkari, ritiene che la banca centrale statunitense dovrebbe "iniziare ad aumentare gradualmente" i tassi di interesse. Il funzionario ha auspicato, in un'intervista alla CNBC, un approccio graduale che potrebbe iniziare a settembre, pur senza indicare una tempistica precisa. Kashkari è stato uno dei tre membri dissenzienti del Federal Open Market Committee (FOMC) della scorsa settimana, favorevoli a un aumento dei tassi di un quarto di punto percentuale.



"Gli utili aziendali sono alle stelle. Stanno andando alla grande. I consumatori resistono. Il mercato del lavoro resiste. Osservo questo quadro e mi chiedo: quali prove ho che la politica monetaria sia particolarmente restrittiva in questo momento?", ha dichiarato. "Quindi, ho sostenuto che ora è il momento di iniziare ad aumentare gradualmente i tassi, man mano che avremo a disposizione più dati", ha aggiunto.



"Non sto chiedendo un aumento drastico dei tassi di interesse - ha sottolineato Kashkari - Sto semplicemente dicendo che al momento non vedo prove di una politica monetaria marginalmente restrittiva e credo che ci sia ancora molto lavoro da fare per riportare l'inflazione a livelli accettabili. Preferisco iniziare ora con piccoli passi piuttosto che aspettare, quando ci troveremo con un problema di inflazione radicato e saremo costretti ad aumentare i tassi in modo aggressivo".

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