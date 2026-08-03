Fed, Williams: tassi rimangono ben posizionati, inflazione diminuirà nel secondo semestre

(Teleborsa) - "Credo che alcuni dei principali fattori che hanno spinto al rialzo l'inflazione" nell'ultimo anno e mezzo circa "non saranno più così influenti, e alcune delle forze disinflazionistiche che abbiamo osservato" dovrebbero riaffermarsi. Lo ha dichiarato in un'intervista a Reuters John Williams, presidente della Federal Reserve di New York.



Williams ha affermato: "Sono sinceramente molto concentrato su ciò che vedremo nei dati sull'inflazione di base nei prossimi mesi e se questi siano coerenti con un tasso di inflazione che si avvicina al 2% e che si trova su un percorso disinflazionistico compatibile con il raggiungimento del nostro obiettivo di inflazione del 2% su base sostenuta entro il 2028". Ha aggiunto: "Personalmente, prevedo che l'inflazione diminuirà nella seconda metà di quest'anno e ulteriormente il prossimo anno".



Williams ha ribadito che l'attuale politica dei tassi di interesse è "ben posizionata" per riportare l'inflazione al target. Williams ha però osservato che "se l'economia non si trova su una traiettoria che riporti l'inflazione al 2%, sarebbe assolutamente opportuno intervenire per riportarla a quel livello".



L'inflazione è ben al di sopra del 2% e non è stata pari o inferiore all'obiettivo da oltre cinque anni. La scorsa settimana, la Fed ha lasciato invariato l'intervallo obiettivo dei tassi tra il 3,50% e il 3,75%. Williams ha affermato di "sostenere fermamente la decisione del comitato" di mantenere i tassi invariati.

Condividi

```