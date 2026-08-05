Francoforte: scambi negativi per Deutsche Wohnen

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società immobiliare , che mostra un decremento del 2,31%.



Lo scenario su base settimanale di Deutsche Wohnen rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La tendenza di breve del gruppo immobiliare tedesco è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,43. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 19,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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