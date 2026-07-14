Francoforte: scambi negativi per Deutsche Boerse

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società che gestisce la borsa di Francoforte , con una flessione dell'1,83%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Deutsche Boerse più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo della compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 254,9 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 249,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 260.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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