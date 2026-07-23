Francoforte: scambi negativi per Deutsche Boerse
(Teleborsa) - Pressione sulla società che gestisce la borsa di Francoforte, che tratta con una perdita del 2,76%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Deutsche Boerse, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo della compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 249,6 Euro con primo supporto visto a 245,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 243,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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