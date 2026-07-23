Francoforte: scambi negativi per Deutsche Boerse

(Teleborsa) - Pressione sulla società che gestisce la borsa di Francoforte , che tratta con una perdita del 2,76%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Deutsche Boerse , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo della compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 249,6 Euro con primo supporto visto a 245,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 243,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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