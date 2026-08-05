Leonardo, in testa al Ftse Mib a +2,1% e ai massimi da aprile

(Teleborsa) - Altra seduta di acquisti per Leonardo
, in vetta al Ftse Mib
(-0,2%) con un rialzo del 2,1%.
Una performance che segue la chiusura a +3,3%
di ieri e che riporta le quotazioni del titolo ai livelli dello scorso aprile
.
Si ricorda che il 30 luglio la società annunciato i conti del primo semestre
da cui sono emersi ricavi
pari a 10 miliardi di euro, con un miglioramento in tutti i settori di business (+12,2% vs 1H2025, +8,2% isoperimetro) e un risultato Netto adjusted
pari a 476 milioni (+74,4% vs 1H2025), in significativa crescita, beneficiando dell'andamento dell'EBITA e dei minori oneri finanziari netti.
Leonardo ha poi rivisto al rialzo la guidance 2026
come segue, anche includendo il contributo previsto dal consolidamento di IDV: ordini da circa 26,2 miliardi di euro a circa 28,2 miliardi; EBITA da circa 2,15 miliardi a circa 2,21 miliardi di euro, con l'obiettivo di ROS a doppia cifra; FOCF da circa 1,32 miliardi a circa 1,37 miliardi di euro; indebitamento netto di Gruppo in calo da circa 2,3 miliardi a circa 2,2 miliardi di euro. Confermate le previsioni dei ricavi per l'anno 2026 pari a circa 22,1 miliardi di euro.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla Holding italiana nei settori dell'aeronautica
rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di breve periodo di Leonardo
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 58,44 Euro
. Rischio di discesa fino a 56,84 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 60,04
.