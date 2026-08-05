New York: perdite consistenti per Thomson Reuters
(Teleborsa) - In forte ribasso Thomson Reuters, che mostra un -6,32%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Thomson Reuters rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Tecnicamente, Thomson Reuters è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 109,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 98,47. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 121.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```