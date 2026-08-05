New York: scambi in positivo per Caterpillar
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gigante delle macchine movimento terra, con una variazione percentuale del 2,08%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Caterpillar evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Caterpillar rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 874,6 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 910,3. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 946.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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