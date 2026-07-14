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Parigi: movimento negativo per LVMH

Migliori e peggiori
Parigi: movimento negativo per LVMH
(Teleborsa) - Composto ribasso per la holding francese, in flessione del 3,03% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di LVMH rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il grafico a breve della multinazionale del lusso mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 482,2 Euro e supporto stimato a quota 473,4. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 491,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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