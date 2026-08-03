Parigi: risultato positivo per LVMH

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la holding francese , in guadagno del 3,36% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di LVMH rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di medio periodo della multinazionale del lusso rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 498,7 Euro, mentre i supporti sono stimati a 479,1. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 518,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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