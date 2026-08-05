Parigi: movimento negativo per LVMH
(Teleborsa) - Retrocede la holding francese, con un ribasso del 2,10%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di LVMH, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro di medio periodo della multinazionale del lusso ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 481,9 Euro. Primo supporto individuato a 469,3. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 494,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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