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Parigi: andamento negativo per LVMH

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento negativo per LVMH
Ribasso composto e controllato per la holding francese, che presenta una flessione del 2,68% sui valori precedenti.
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