Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 5/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Risultato negativo per il Nasdaq Composite, con una flessione dello 0,83%.
Lo status tecnico di breve periodo del Nasdaq Composite mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 26.924,9. Rischio di eventuale correzione fino al target 25.462,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 28.387,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)