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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,41%
Ibex 35 esordisce a 20.139,7 Euro
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06 agosto 2026 - 09.18
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Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,41%, dopo aver aperto a 20.139,7 Euro.
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