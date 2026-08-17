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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (-0,16%)
Ibex 35 inizia gli scambi a 20.124,8 Euro
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17 agosto 2026 - 09.18
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