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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,3%

Ibex 35 esordisce a 20.264,9 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,3%
Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,30%, dopo aver aperto a 20.264,9 Euro.
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