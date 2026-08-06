Forte interesse per Caixabank
(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Rialzo marcato per la banca spagnola, tra i componenti dell'Ibex 35, che archivia la sessione in utile dell'1,03% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Caixabank ai prezzi attuali pari a 12,76 Euro, con stop loss individuato in area 12,76 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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