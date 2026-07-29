Caixabank, utile 1° semestre sale a 3,2 miliardi euro (+8,5%)

(Teleborsa) - La banca spagnola CaixaBank , terza del Paese per capitalizzazione, ha registrato utili in crescita nel primo semestre, riportando un risultato netto di 3,2 miliardi di euro, in aumento dell'8,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il ROTE è stabile al 18%.



Un risultato che l'Istituto spagnolo attribuisce alla solida performance commerciale, favorita dall'aumento della quota di mercato e dall'acquisizione di nuovi clienti. CaixaBank, che già serve 20,9 milioni di clienti in Spagna e Portogallo, ha acquisito nell'ultimo anno oltre 1,1 milioni di clienti in Spagna e ha incrementato di 210.000 unità il numero di clienti individuali che accreditano i propri stipendi presso la banca, raggiungendo un totale di 6,4 milioni alla fine di giugno.



Nel semestre, il margine di interesse netto è aumentato del 2% su base annua, raggiungendo i 5,39 miliardi di euro, grazie alla crescita dei volumi di attività. La forte crescita dell'attività commerciale ha incrementato i ricavi da servizi, che sono cresciuti del 7,4% su base annua, attestandosi a 2,77 miliardi di euro. Il fatturato lordo (ricavi totali) è aumentato del 3,7% a 8,34 miliardi di euro alla fine di giugno, mentre l'utile operativo è cresciuto del 3,2% a 5,02 miliardi di euro.



In termini di capitale, il coefficiente Common Equity Tier 1 (CET1) si è attestato al 12,5% alla fine del periodo, incluso l'impatto eccezionale di 20 punti base dell'ottavo programma di riacquisto di azioni proprie da 500 milioni di euro annunciato nell'aprile 2026. Escludendo tale impatto, il coefficiente CET1 è migliorato di 16 punti base nel primo semestre dell'anno.







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