Terna, rifinanziata linea di credito revolving ESG per 2,26 miliardi di euro

(Teleborsa) - Terna ha sottoscritto una ESG-linked Revolving Credit Facility per un importo complessivo di 2,255 miliardi di euro. La Linea di Credito Rotativa, strutturata in forma committed, revolving e ESG-linked, consiste nella modifica della precedente revolving credit facility da ultimo sottoscritta il 15 aprile 2024, al fine di prevedere l'estensione della durata a 5 anni dalla data odierna e la modifica degli obiettivi ESG.



Il pool di banche che ha partecipato all'operazione è costituito dai medesimi istituti finanziari coinvolti nella precedente linea di finanziamento revolving in qualità di Joint Mandated Lead Arranger: Intesa Sanpaolo , BNP Paribas , Banco Santander , Cassa Depositi e Prestiti, Unicredit , SMBC, CaixaBank e Crédit Agricole . Intesa Sanpaolo ha agito in qualità di banca agente, mentre Unicredit ha svolto il ruolo di Sustainability Coordinator.



La Linea di Credito Rotativa prevede l'introduzione di specifici obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG), legati a un meccanismo di premio/penalità applicato alle disposizioni contrattuali relative alla c.d. commitment fee e al margine, rafforzando ulteriormente l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità nella strategia finanziaria dell'azienda.



L'operazione consente a Terna di mantenere un adeguato livello di liquidità, coerente con l'attuale rating del Gruppo, consolidando la propria struttura finanziaria e confermando il forte impegno della società verso un modello finalizzato a integrare la sostenibilità come leva strategica per la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder.

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