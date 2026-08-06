Terna, rifinanziata linea di credito revolving ESG per 2,26 miliardi di euro
(Teleborsa) - Terna ha sottoscritto una ESG-linked Revolving Credit Facility per un importo complessivo di 2,255 miliardi di euro. La Linea di Credito Rotativa, strutturata in forma committed, revolving e ESG-linked, consiste nella modifica della precedente revolving credit facility da ultimo sottoscritta il 15 aprile 2024, al fine di prevedere l'estensione della durata a 5 anni dalla data odierna e la modifica degli obiettivi ESG.
Il pool di banche che ha partecipato all'operazione è costituito dai medesimi istituti finanziari coinvolti nella precedente linea di finanziamento revolving in qualità di Joint Mandated Lead Arranger: Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, Banco Santander, Cassa Depositi e Prestiti, Unicredit, SMBC, CaixaBank e Crédit Agricole. Intesa Sanpaolo ha agito in qualità di banca agente, mentre Unicredit ha svolto il ruolo di Sustainability Coordinator.
La Linea di Credito Rotativa prevede l'introduzione di specifici obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG), legati a un meccanismo di premio/penalità applicato alle disposizioni contrattuali relative alla c.d. commitment fee e al margine, rafforzando ulteriormente l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità nella strategia finanziaria dell'azienda.
L'operazione consente a Terna di mantenere un adeguato livello di liquidità, coerente con l'attuale rating del Gruppo, consolidando la propria struttura finanziaria e confermando il forte impegno della società verso un modello finalizzato a integrare la sostenibilità come leva strategica per la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder.
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