Madrid: seduta molto difficile per Caixabank

(Teleborsa) - Scende sul mercato la banca spagnola , che soffre con un calo del 5,04%.



Lo scenario su base settimanale di Caixabank rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Tecnicamente, l' istituto di credito spagnolo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 12,85 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,36. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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