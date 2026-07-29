Madrid: seduta molto difficile per Caixabank
(Teleborsa) - Scende sul mercato la banca spagnola, che soffre con un calo del 5,04%.
Lo scenario su base settimanale di Caixabank rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Tecnicamente, l'istituto di credito spagnolo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 12,85 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,36. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,33.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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