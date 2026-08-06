Francoforte: in perdita Carl Zeiss Meditec
(Teleborsa) - A picco Carl Zeiss Meditec, che presenta un pessimo -4,36%.
L'andamento di Carl Zeiss Meditec nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Carl Zeiss Meditec. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 30,79 Euro. Primo supporto visto a 27,43. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 25,89.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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