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Francoforte: violenta contrazione per Carl Zeiss Meditec

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: violenta contrazione per Carl Zeiss Meditec
Ribasso per Carl Zeiss Meditec, che tratta in perdita del 6,84% sui valori precedenti.
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