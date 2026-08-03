Francoforte: nuovo spunto rialzista per Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Avanza Carl Zeiss Meditec , che guadagna bene, con una variazione del 3,34%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carl Zeiss Meditec più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Carl Zeiss Meditec è in rafforzamento con area di resistenza vista a 31,81 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,03. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 32,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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