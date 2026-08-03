Francoforte: nuovo spunto rialzista per Carl Zeiss Meditec
(Teleborsa) - Avanza Carl Zeiss Meditec, che guadagna bene, con una variazione del 3,34%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carl Zeiss Meditec più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Carl Zeiss Meditec è in rafforzamento con area di resistenza vista a 31,81 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,03. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 32,59.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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