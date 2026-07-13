Francoforte: positiva la giornata per Carl Zeiss Meditec
(Teleborsa) - Seduta positiva per Carl Zeiss Meditec, che avanza bene del 2,75%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Carl Zeiss Meditec rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Carl Zeiss Meditec sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 31,83 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 30,65. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 33,01.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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