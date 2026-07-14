Francoforte: movimento negativo per Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Composto ribasso per Carl Zeiss Meditec , in flessione del 3,49% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Carl Zeiss Meditec rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Carl Zeiss Meditec è in rafforzamento con area di resistenza vista a 30,91 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,23. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 31,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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