Francoforte: seduta molto difficile per Fraport

(Teleborsa) - Scende sul mercato il gestore dell'aeroporto di Francoforte , che soffre con un calo del 4,11%.



L'andamento di Fraport nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di Fraport evidenzia un declino dei corsi verso area 67,3 Euro con prima area di resistenza vista a 68,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 66,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```