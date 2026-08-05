Milano 15:57
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Nasdaq 15:57
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Dow Jones 15:57
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Londra 15:57
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Francoforte 15:56
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Francoforte: movimento negativo per Puma

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Puma
Ribasso per Puma, che presenta una flessione del 2,90%.
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