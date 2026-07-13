Francoforte: balza in avanti Fraport

(Teleborsa) - Avanza il gestore dell'aeroporto di Francoforte , che guadagna bene, con una variazione del 2,52%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fraport , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Fraport evidenzia un declino dei corsi verso area 69,38 Euro con prima area di resistenza vista a 72,33. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 67,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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