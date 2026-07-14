Milano 12:20
52.561 -0,47%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
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Londra 12:20
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Francoforte 12:20
24.998 -0,46%

Francoforte: seduta molto difficile per Fraport

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: seduta molto difficile per Fraport
Ribasso per il gestore dell'aeroporto di Francoforte, che tratta in perdita del 4,11% sui valori precedenti.
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