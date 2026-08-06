Francoforte: scambi al rialzo per Hensoldt
(Teleborsa) - Balza in avanti Hensoldt, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,97%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hensoldt rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Hensoldt sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 90,85 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 86,49. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 95,21.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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