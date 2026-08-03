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Francoforte: amplia l'ascesa Hensoldt

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: amplia l'ascesa Hensoldt
Brilla Hensoldt, che passa di mano con un aumento del 5,62%.
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