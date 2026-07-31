Milano 9:59
52.585 +0,92%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 9:59
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25.879 +1,04%

Francoforte: andamento negativo per Hensoldt

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Hensoldt
Si muove verso il basso Hensoldt, con una flessione del 2,98%.
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