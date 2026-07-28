Francoforte: scambi in positivo per Hensoldt
(Teleborsa) - Scambia in profit Hensoldt, che lievita del 2,58%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hensoldt rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Hensoldt classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 85,88 Euro e primo supporto individuato a 83,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 88,06.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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