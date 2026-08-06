GME, indice IGI cala a 57,63 euro/Mwh

(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 6 agosto è pari a 57,63 €/MWh, in deciso calo rispetto al 5 agosto attestatosi a 60,91 €/MWh.



L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

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