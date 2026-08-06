Londra: in calo Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Ribasso per il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito , che presenta una flessione dell'1,84%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Polar Capital Technology Trust evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Polar Capital Technology Trust rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Polar Capital Technology Trust è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,737 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,61. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,864.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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