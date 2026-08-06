Londra: in calo Polar Capital Technology Trust
(Teleborsa) - Ribasso per il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito, che presenta una flessione dell'1,84%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Polar Capital Technology Trust evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Polar Capital Technology Trust rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Polar Capital Technology Trust è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,737 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,61. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,864.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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