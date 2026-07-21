Londra: risultato positivo per Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Avanza il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito , che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%.



Lo scenario su base settimanale di Polar Capital Technology Trust rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Polar Capital Technology Trust si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6,423 sterline. Prima resistenza a 6,513. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6,367.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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