Londra: calo per Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Sottotono il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito , che passa di mano con un calo del 2,30%.



L'andamento di Polar Capital Technology Trust nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Polar Capital Technology Trust , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6,123 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6,201. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6,097.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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