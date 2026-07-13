Londra: performance negativa per Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Pressione sul fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito , che tratta con una perdita dell'1,91%.



Il movimento di Polar Capital Technology Trust , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario di medio periodo di Polar Capital Technology Trust ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 6,698 sterline. Supporto a 6,664. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 6,731.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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