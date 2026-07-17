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Londra: scambi negativi per Polar Capital Technology Trust

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi negativi per Polar Capital Technology Trust
Pressione sul fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito, che tratta con una perdita del 3,56%.
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