Lettura rialzista per Axon Enterprise
(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto
Effervescente il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, tra i componenti del Nasdaq 100, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 9,16%.
Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 576,1 USD, con stop loss calcolato a quota 575,8 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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