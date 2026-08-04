Lettura rialzista per Axon Enterprise

(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto

Effervescente il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine , tra i componenti del Nasdaq 100 , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 9,16%.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 576,1 USD, con stop loss calcolato a quota 575,8 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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