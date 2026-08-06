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New York: al centro degli acquisti Leidos Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: al centro degli acquisti Leidos Holdings
Brilla la società che offre soluzioni nei mercati della difesa, dell'intelligence, civile e sanitario, che passa di mano con un aumento del 6,03%.
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