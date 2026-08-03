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New York: netto calo registrato da CF Industries Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: netto calo registrato da CF Industries Holdings
Ribasso scomposto per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati, che esibisce una perdita secca del 4,96% sui valori precedenti.
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