New York: si muove a passi da gigante Leidos Holdings

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che offre soluzioni nei mercati della difesa, dell'intelligence, civile e sanitario , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,03%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Leidos Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +17,6%, rispetto a +5,38% dell' indice del basket statunitense ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 137,3 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 129,9. L'equilibrata forza rialzista di Leidos Holdings è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 144,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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