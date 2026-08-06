Milano 17:35
53.717 +0,06%
Nasdaq 22:00
29.722 +1,19%
Dow Jones 22:04
54.037 +0,28%
Londra 17:35
10.901 +0,31%
Francoforte 17:35
26.319 +0,69%

New York: brillante l'andamento di Seagate Technology

Migliori e peggiori, In breve
New York: brillante l'andamento di Seagate Technology
Avanza l'azienda americana attiva nel settore storage, che guadagna bene, con una variazione del 3,19%.
Condividi
```