New York: nuovo spunto rialzista per T-Mobile US
(Teleborsa) - Avanza la compagnia telefonica mobile statunitense, che guadagna bene, con una variazione del 2,46%.
Lo scenario su base settimanale di T-Mobile US rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di T-Mobile US mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 177 USD con area di resistenza individuata a quota 178,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 176,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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