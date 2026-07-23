Milano 17:35
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Nasdaq 19:37
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Dow Jones 19:37
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Londra 17:35
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Perde T-Mobile US sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde T-Mobile US sul mercato di New York
Retrocede molto la compagnia telefonica mobile statunitense, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,60%.
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