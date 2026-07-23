T-Mobile US, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia telefonica mobile statunitense , che tratta in perdita del 6,60% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di T-Mobile US rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 182,4 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 174,2. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 170,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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