New York: amplia il rialzo T-Mobile US

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la compagnia telefonica mobile statunitense , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,05%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di T-Mobile US , che fa peggio del mercato di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per T-Mobile US , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 172,8 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 180,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 168,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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